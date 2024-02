Salento, estetista abusiva percepiva reddito cittadinanza

Esercitava abusivamente l'attività di estetista e percepiva il reddito di cittadinanza: a scoprirla è stata la guardia di finanza di Otranto. In seguito a controlli disposti per contrastare l'evasione fiscale e il lavoro nero, i militari hanno individuato, all'interno di un'abitazione privata di Otranto, un centro estetico realizzato in assenza di titolo autorizzativo e sconosciuto al fisco. Oltre a sequestrare l'attrezzatura utilizzata per lo svolgimento dell'attività, i finanzieri hanno acquisito documentazione extra-contabile che ha permesso di quantificare in oltre 25mila euro i ricavi non dichiarati e, quindi, sottratti a tassazione. L'attività investigativa ha consentito di accertare che l'estetista abusiva aveva indebitamente percepito anche il reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari a circa 11mila euro.

I controlli

Nel corso di ulteriori controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Otranto nell’ultimo mese sono stati individuati nel comune di Melendugno, un cittadino italiano, che è risultato aver percepito in modo illecito il reddito di cittadinanza, nonché 4 lavoratori in nero, impiegati nei settori della ristorazione, edilizia e meccanica.

Due datori di lavoro sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con proposta di adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; per i due percettori il reddito di cittadinanza sono state invece attivate le procedure per la revoca del beneficio, attraverso la segnalazione alla Direzione Provinciale INPS.