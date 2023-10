Scoperto centro estetico abusivo: all'interno lampade e listino prezzi, ma per il fisco non esisteva

Un centro estetico completamente sconosciuto al fisco, gestito da un parrucchiere, è stato scoperto dalla guardia di finanza a Cerignola (in provincia di Foggia). Il titolare dell'esercizio, che da qualche anno pubblicizzava la propria attività utilizzando anche i canali social - è detto in una nota della Guardia di finanza - lavorava in maniera del tutto abusiva, in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Attrezzature e lampade

Durante il controllo, le fiamme gialle hanno rinvenuto, all'interno del locale, attrezzature e lampade speciali, prodotti di bellezza esposti per la vendita, strumentazione per la cura dei capelli, il listino prezzi dei trattamenti nonché agende con l'annotazione degli appuntamenti. È stato anche individuato un lavoratore completamente in nero. Secondo quanto accertato, il parrucchiere risulta anche essere indebitamente percettore del reddito di cittadinanza.