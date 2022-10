Il campeggio? Tutto abusivo: demolito. Ora diventerà un parcheggio per i bagnanti

Un campeggio che si trovava nelle vicinanze della Baia di Molinella a Vieste (Foggia) è stato abbattuto nei giorni scorsi nell'ambito di un programma contro l'abusivismo edilizio avviato dal comune foggiano.

Due edifici e nove roulotte

In un appezzamento di terreno di oltre 1500mq, situato a pochi metri dalla riva del mare, c'era un piccolo campeggio abusivo composto da 9 roulotte e 2 corpi di fabbrica in muratura, blocco docce e servizi igienici. Precarie soprattutto le condizioni igienico-sanitarie in un contesto di degrado ambientale e strutturale nascosti dalla vegetazione spontanea. «Demolita ogni fattezza abusiva, l'area sarà restituita alla pubblica fruizione e - ha spiegato il sindaco Giuseppe Nobiletti - sarà destinata a parcheggio per i bagnanti». «Le operazioni di abbattimento affidate ad una ditta specializzata - ha concluso - si sono svolte in collegamento con la Procura di Foggia ed hanno impegnato organici della Polizia di Stato, della locale Tenenza dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Ufficio Circondariale Marittimo e della Polizia locale».