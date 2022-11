Salento, deposito agricolo trasformato in residenza con piscina: demolito immobile abusivo

Immobile abusivo demolito nel Sud Salento. Un'abitazione di 367 metri cubi era stata costruita in zona "Serre" del comune di Castrignano del Capo sottoposta a vincolo paesaggistico e realizzata senza alcuna concessione edilizia. La corretta autorizzazione era stata rilasciata ai fini della realizzazione di un deposito agricolo trasformato invece in in una vera e propria residenza con tanto di piscina, mai autorizzata.

A seguito della sentenza di condanna, la Procura della Repubblica, su richiesta del procuratore Leonardo Leone De Castris, ha quindi provveduto ad abbattare il manufatti con l'ausilio di una ditta specializzata che è intervenuta nella zona procedendo alla demolizione.

I numeri

Oltre agli interventi eseguiti direttamente dalle imprese incaricate dalla Procura, hanno raggiunto quota 350 le costruzioni gia demolite autonomamente dagli interessati, diffuse prevalentemente lungo la costa del Salento. Infatti, in molti casi di sentenze di condanna, con pena sospesa a condizione che la costruzione venga demolita, gli interessati provvedono a demolire di loro iniziativa, anche per fruire dei benefici ed evitare la richiesta di revoca della sospensione, altrimenti attivata dalla Procura. Recentemente si sono verificate diverse autodemolizioni, soprattutto in zone di pregio, con recupero dell'originario paesaggio.