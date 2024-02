​Droga dalla Puglia in viaggio verso Reggio Calabria: arrestato corrieri

Droga dalla Puglia in viaggio verso Reggio Calabria: arrestati corrieri. Viaggiavano a bordo di un'auto con all'interno mezzo chilo di eroina. Due persone, provenienti dalla Puglia, sono state arrestate dai finanzieri della Tenenza di Montegiordano con l'accusa di detenzione e trasporto illecito di sostanza stupefacente. I militari, nell'ambito delle attività di controllo, hanno intimato l'alt ad un'autovettura in transito sulla statale 106 in direzione Reggio Calabria.

Ispezione dell'auto

A seguito di un'ispezione nell'abitacolo, svolta con l'ausilio del cane antidroga C-Quanto, è stato trovato un involucro contenente eroina del genere "brown sugar" del peso complessivo di 500 grammi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e i due presunti corrieri della droga, che peraltro risultano gravati da numerosi precedenti specifici, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato.