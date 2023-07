Malore mentre fa il bagno: morto un turista

Un turista è morto durante il bagno in mare a Casalabate, davanti agli occhi di numerosi bagnanti. La tragedia si è verificata questa mattina sul versante adriatico della costa salentina, a pochi metri dal Lido Mosquito.

I soccorsi in spiaggia

L’uomo si trovava in spiaggia ed aveva deciso di entrare in mare per combattere le calura. All’improvviso però avrebbe accusato un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo, nonostante l’intervento di soccorritori e sanitari che hanno fatto il possibile per la salvare la vita al turista. Sul posto per i rilievi e le procedure del caso sono intervenuti i carabinieri.