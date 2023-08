Due auto a fuoco a pochi passi dal mare: paura tra residenti e turisti in Salento

Momenti di paura tra i residenti della marina di Casalabate per un incendio scoppiato poco dopo le 17 di questo pomeriggio e che ha interessato due autovetture parcheggiate in via Coltello di Mare, una traversa del Lungomare Nord, nella zona della marina controllata dal comune di Squinzano. Due autovetture, una Renault Modus e una Citroen C1, di proprietà di residenti e di villeggianti, sono andate completamente sbattute a causa delle fiamme che sarebbero partite, per cause pare accidentali, dal vano anteriore delle sue automobili per poi interessare l’intero l’abitacolo.

La dinamica

Non è chiaro quale delle due auto abbia preso fuoco per prima, entrambe parcheggiate in un’area dove c’erano altre auto in sosta, su un lembo di terra con erba secca che, a causa del caldo eccessivo, ha preso fuoco immediatamente tanto che le fiamme ai sono propagate on pochi minuti investendo entrambi mezzi.

Per evitare ulteriori danni alle auto vicine i residenti hanno provato ad intervenire per spegnere le fiamme che dopo poco, a causa anche del fumo denso e fitto hanno reso difficile ogni possibile intervento, anche quello di qualche residente che armato di estintore ha provato ad avvicinarsi alle autovetture. Sul posto in pochi minuti si sono radunati in tanti, qualcuno ha allertato i vigili del fuoco e i carabinieri, ma all’arrivo dei caschi rossi le lingue di fuoco avevano ormai avvolto i due mezzi. Tanta paura per chi è sceso in strada, allontanato dagli stessi vigili del fuoco quando l’incendio ha provocato la rottura dei vetri. Accorsi dalla spiaggia, avvisati da alcuni residenti, anche i proprietari delle auto che non hanno potuto far altro che assistere al disastro delle due auto completamente distrutte, senza poter far nulla.