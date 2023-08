Incendio a Casalabate: paura tra i residenti

Momenti di paura tra i residenti della marina di Casalabate per un incendio scoppiato poco dopo le 17 di questo pomeriggio e che ha interessato due autovetture parcheggiate in via Coltello di Mare, una traversa del Lungomare Nord, nella zona della marina controllata dal comune di Squinzano. Due autovetture, una Renault Modus e una Citroen C1, di proprietà di residenti e di villeggianti, sono andate completamente sbattute a causa delle fiamme che sarebbero partite, per cause pare accidentali, dal vano anteriore delle sue automobili per poi interessare l’intero l’abitacolo.