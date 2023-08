In fiamme i mezzi della raccolta dei rifiuti: inferno di fuoco nel Salento

Inferno di fuoco nella notte a Gallipoli. Un incendio ha distrutto diversi mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Il rogo è scoppiato intorno alle 4 nel deposito dell'azienza Gialplast, che si occupa dei servizi di nettezza urbana nella Città Bella e negli altri Comuni dell'Aro 11. Sono andati distrutti cinque o sei autocompattatori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il deposito, situato a ridosso della statale 274, potendo però fare ben poco per salvare i grossi mezzi, che sono stati completamente divorati dalle fiamme.

Le indagini sull'accaduto sono in mano ai carabinieri della compagnia gallipolina. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un episodio di natura accidentale o di un atto doloso. Potrebbero rivelarsi di aiuto le registrazioni di eventuali telecamere installate nella zona.

Non è la prima volta

Non si tratta del primo episodio ai danni dell'azienda. Nella serata del 10 novembre dello scorso anno un altro rogo distrusse diversi mezzi nel deposito di Taviano, in via Edison, nella zona industriale. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre, invece, un'altra azienda operante nella raccolta dei rifiuti, la Tekneko, dovette fare i conti con un incendio che coinvolse cinque mezzi nel deposito della zona industriale di Casarano.