Salento, ennesimo incendio ad auto: a fuoco una Jeep e una Ford

Ancora auto incendiate nel Salento. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 01.20 circa a Trepuzzi in via Vittorio Veneto per un incendio di due autovetture appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Nello specifico, si tratta di una Jeep Renegade e di una Ford Escort.

Sul posto, i vigili del fuoco, hanno spento le fiamme che stavano interessando totalmente gli autoveicoli. L'opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Le cause sono in corso di accertamento al fine di verificare le natura del rogo.