Scoppia l'incendio, tre ragazzi scavalcano la recinzione del giardino e salvano la vita a un'anziana in Salento

Brucia ancora la terra nel Salento e mentre le fiamme divorano ampie aree vegetative, tre ragazzi s’improvvisano eroi, entrano nella casa di una signora anziana e la aiutano ad uscire di casa. È quanto accaduto nella notte di ieri a Morciano di Leuca dove, un vasto incendio ha interessato estese campagne in contrada Scalelle. Sul posto sono intervenuti, prontamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno domato le fiamme già durante la prima ora di lavoro. «Sono rientrata intorno a mezzanotte. Poco lontano dalla mia casa vive una signora anziana che abita da sola», racconta Melissa. «Le fiamme sono divampate proprio accanto alla sua casa e appena ho visto il fuoco crescere in velocità e dimensione mi sono precipitata lì. Per strada c’erano altri due ragazzi ed ho chiesto loro di darmi una mano. Il cancello era chiuso e lo abbiamo scavalcato perché la situazione ci sembrava particolarmente grave ed eravamo certi che lei fosse all’interno. L’abbiamo convinta ad uscire e abbiamo atteso l’intervento dei soccorritori», conclude.

Il racconto

«Non abbiamo fatto nulla di eccezionale.

Sono stati attimi molto concitati abbiamo fatto quello che credevamo giusto e necessario». Le operazioni di spegnimento sono durate un paio d’ore «Sono arrivati subito ma abbiamo avuto difficoltà a contattarli», spiega la ragazza. Sono giorni roventi, nelle terre del Salento e molte squadre sono sul campo a spegnere roghi e incendi di diversa intensità. Sempre ieri, intorno alle 16 sono divampate le fiamme in un canneto in contrada Fontanelle a Torre Mozza (marina di Ugento). Il rogo si è esteso velocemente alimentato dalla forza del vento. Per diverse ore diverse squadre tra protezione civile, vigili del fuoco ed Arif, sono impegnate a spegnere l'incendio. L'area di intervento ricade all'interno del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento".