Brindisi, fuoco al Parco del Cillarese: distrutti duemila metri quadrati di vegetazione

Nel primo pomeriggio fiamme e fumo hanno messo paura per diverse ore all’interno del parco del Cillarese, a Brindisi, dove un vasto incendio (che ha colpito in particolare l’area nord che si estende verso contrada Montenegro, dove è ubicata la diga di un invaso) ha distrutto 2mila metri quadri di canneto e sterpaglie varie.

Salva, per fortuna, tutta l’area interessata al bosco e a una vegetazione che conta alberi di ogni specie: un “polmone verde” dove avviene la nidificazione per diversi uccelli acquatici migratori ed altri animali che per quasi 300 ettari si estende fino al Seno di Ponente e a via Provinciale per San Vito.

Il rogo

Il fuoco, alimentato da un forte vento di maestrale, poco dopo le 14 ha improvvisamente colpito un terreno ricoperto da alcuni strati di rami (provenienti a quanto pare da vecchie potature che sono state accatastate in quell’angolo del parco dove in cima è ubicata la contrada Montenegro) che hanno inoltre generato una densa colonna di fumo, diretta a sud verso i quartieri Minnuta, Cappuccini e Sant’Elia e la tangenziale per Bari e Lecce, visibile nel raggio di diversi chilometri.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, insieme ai carabinieri della Forestale (che ora indagheranno per accertare le cause che hanno scatenato l’incendio, tra cui proprio la presenza anomala di quelle potature) e alcuni operai della Regione. Solo intorno alle 18 la situazione è tornata alla normalità, ma con diversi pompieri che sono rimasti sul posto in attesa che una vasta “montagna di cenere” non si risvegliasse con altre lingue di fuoco.