Salento, incendio a un appartamento e a un negozio: ​messe in sicurezza due bombole di gpl

I Vigili del fuoco del comando di Lecce sono intervenuti nella notte a Casalabate, marina divisa a metà tra i comuni di Squinzano e Trepuzzi, per un incendio che stava interessando una casa e un negozio di prodotti ortofrutticoli annesso. Non si registrano feriti.

Per spegnere l'incendio sono state utilizzate anche due autobotti e un'autoscala.

Le operazioni

Nell'abitazione sono state individuate e messe in sicurezza due bombole di gpl. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 6. Sia l'attività commerciale che l'abitazione sono state dichiarate inagibili. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.