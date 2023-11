Pesca miracolosa nel Salento: un barracuda da otto chili

Un grosso esemplare di barracuda del peso di oltre 8 chili è stato catturato nelle acque del Salento, precisamente nella marina di Casalabate (Lecce), dal campione subacqueo di pesca in apnea, Antonio Porpora, un geometra leccese con la grande passione per il mare.

Pesca miracolosa nel Salento

Ieri il subacqueo è uscito per una battuta di pesca, quando, a 14 metri di profondità si è imbattuto in un grosso esemplare di barracuda che è riuscito a catturare con il suo fucile da sub. E' stato lui stesso a dare la notizia, postando sul proprio profilo Facebook due scatti in cui immortala il pesce in barca e se stesso con la pesca miracolosa ancora tra le braccia.

Il barracuda, noto anche come "luccio di mare", vive nel mar Mediterraneo, ma non è comune nelle acque del Salento.

E' un grande predatore e si nutre di altri pesci ma anche di crostacei e calamari. E' anche un piatto prelibato, specie se cucinato in umido e bollito. Un piatto che, c'è da scommetterci, delizierà i palati del campione subacqueo Antonio Porpora e di chi avrà la fortuna di essere invitato alla cena a base di barracuda.