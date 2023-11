Pesca record a Tricase, una ricciola da 40 chili

E' pesca record per Fabrizio Turco, pescatore di Tricase che ha stabilito un nuovo record catturando una ricciola di 40 chili. Il pesce è stato pescato nelle acque tra Tricase Porto e Santa Maria di Leuca in una splendida giornata di sole dalle temperature ancora estive. Il giovane pescatore tricasino non è nuovo alle catture record in mare.

Erano le 16 di oggi pomeriggio - 1 novembre - quando il pescatore a bordo della sua imbarcazione, la Twister, ha notato il pesce che aveva abboccato alla traina (metodo di pesca). Una giornata fortunata per il tricasino che ha raggiunto un nuovo record.