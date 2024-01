Pesca a strascico sul Gargano: denunciati i comandanti di quattro pescherecci

Stavano effettuando pesca a strascico a poca distanza dalla costa di Mattinata in provincia di Foggia e a una profondità inferiore ai 50 metri, così come previsto dalle normative vigenti. Per questo, quattro pescherecci appartenenti alla marineria di Manfredonia, sempre in provincia do Foggia, sono stati sanzionati dai militari della Guardia di finanza che nell'ultimo mese sono stati impegnati in controlli a contrasto delle attività illecite.

I finanzieri hanno sequestrato il pescato trovato a bordo per un totale di 15 chili.

Secondo quanto prevede la legge, la pesca a strascico deve essere effettuata a oltre tre miglia dalla costa e a una profondità di 50 metri. Le quattro imbarcazioni, invece, erano non lontane dalla costa di Mattinata e sono state subito individuate dai finanzieri che hanno avviato procedimenti amministrativi: ai comandanti di bordo dei pescherecci sono stati tolti 6 punti dalla licenza di pesca ed è stata loro inflitta una sanzione che va da mille a 6mila euro e che si riduce a 2mila se pagata entro 60 giorni. Anche gli attrezzi utilizzati per la pesca sono stati sequestrati.