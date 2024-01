Otranto nuove installazioni anti intrusione sui pontili della Lega Navale Italiana sezione. E creano non poche preoccupazioni a causa della sommità tagliata a 45 gradi e quindi appuntita. Le nuove lance anti intrusione sono state apposte per impedire l’accesso ai pescatori che si avventurano sui pontili nonostante ciò sia vietato.

APPROFONDIMENTI BARI Restyling del lungomare: in gara quattro edifici abbandonati OTRANTO Otranto, al via i lavori di riqualificazione per il lungofiume Idro: ecco un nuovo ingresso per la città. Il progetto

Pesca abusiva sui pontili: troppi rischi per l'incolumità

La pesca abusiva sui pontili era diventata negli scorsi anni un problema molto sentito per via del fatto che in molti andavano alla ricerca dei numerosissimi pesci serra che infestano il porto di Otranto per diversi mesi. Ma Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza sono intervenuti per fare rispettare i divieti e il fenomeno si può dire ormai quasi del tutto scomparso. Tuttavia, molti pescatori, soprattutto ragazzini, si avventurano sui pontili dove è vietato anche l’accesso ai non soci e l’area è custodita e videosorvegliata. In passato, fino ad un paio di anni addietro, il fenomeno si era così esteso che in diversi casi alcuni pescatori avevano preso persino l’abitudine di salire sulle imbarcazioni dei privati con il rischio di creare danni, anche ingenti, come il danneggiamento di alcune superfici in teak, materiale costosissimo che va sugli 800 euro al metro quadro. In alcuni casi si parlava di ancorotti ed ami incastrati nelle cime d’ormeggio ferendo coloro che le hanno tirate a bordo per salpare o ormeggiare le imbarcazioni.

Via ai controlli del Comune per gli abusivi

In generale, in tutta Italia, la presenza di pescatori amatoriali nelle aree portuali è una questione annosa. La pratica della pesca sportiva e ricreativa all'interno dei porti (tranne sporadiche e locali eccezioni) è vietata a causa delle norme di sicurezza legate al quadro internazionale (ma in alcune località e solo in alcuni casi, è tollerata). Ad esempio, tutte le maggiori associazioni di pesca sportiva, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per cui nei porti Toscani saranno definite aree in cui verrà consentita la pesca sportiva. Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia, nata come risposta alle richieste delle associazioni di pescatori e finalizzata a rendere le aree portuali fruibili anche per attività diverse da quelle turistico-commerciali e di scalo marittimo.

A Otranto intanto si profila un pericolo concreto per l’incolumità di coloro che dovessero avventurarsi nello scavalcare i cancelli (pratica, del resto, vietata ma diffusa).

Il Comune di Otranto, nei prossimi giorni predisporrà dei controlli ad hoc su tale intervento anti intrusione -spiega l’assessore all’Urbanistica Serena Rosati- per verificare se tali installazioni siano regolari. Oltre a quelli della Lega Navale nessuno dei pontili presenta barre come quelle, addirittura, i pontili comunali sono accessibili e sono meta di decine di migliaia di turisti che non rinunciano ad un selfie sulla caratteristica scritta Otranto incisa nel metallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA