Pesca a strascico, maxi-multa della Capitaneria

La Guardia Costiera di Otranto ha eseguito diversi interventi in mare, volti alla verifica del rispetto delle norme che disciplinano la pesca e la navigazione marittima. Proprio in questo contesto sono stati “pizzicati” diversi

pescatori, professionali e non, che operavano nell'area marittima di Torre Veneri, (comune di Lecce) interdetta a qualsiasi uso per scopi militari. Sono stati elevati diversi verbali ai diportisti sorpresi a transitare, sostare o pescare in tale area.

Pesca a strascico: sequestro e multa



Nella giornata di ieri è stato operato il sequestro di un attrezzo da pesca a un’unità da pesca a strascico intenta a pescare eccessivamente vicina alla linea di costa. Al Comandante dell’unità, oltre al sequestro dell’attrezzo da pesca del valore di circa mille euro, è stato elevato un verbale amministrativo ammontante a duemila euro, sequestrato il pescato proveniente dalla battuta di pesca eseguita illegalmente, per un valore di circa 600 euro, poi devoluto in beneficienza alla Caritas di Melendugno.