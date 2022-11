Pesca a strascico troppo vicino alla riva: maxi-sanzione a peschereccio. Sequestrati 70 chili di gamberi e merluzzi

Pesca a strascico troppo vicino alla riva: sanzionato con una multa di 2mila euro dai militari della Capitaneria di Otranto un motopeschereccio impegnatao in questa attività nei pressi di Otranto. Sequestrati circa 70 chili di pescato di pregio, tra gamberi e merluzzi.

I militari hanno sorpreso l'equipaggio del motopeschereccio mentre effettuava una battuta con la tecnica dello strascico a circa settecento metri da riva, zona in cui è vietata tale tipologia di pesca, poiché estremamente dannosa per i fondali presenti in prossimità della costa, ove normalmente le specie ittiche trovano riparo ai fini alimentari e della riproduzione.



Il motopesca è stato intercettato nel tardo pomeriggio dalla Motovedetta CP 768 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, impiegata in un’ordinaria attività di vigilanza e controllo delle coste. Dopo aver accertato l’irregolare posizione dell’unità in pesca, la motovedetta ha proceduto a far rientrare in porto il peschereccio al fine di eseguire il sequestro dell’attrezzo, di notevole valore economico, e del pescato, ossia circa 70 kg fra gamberi e merluzzi, poi donato in beneficienza ad alcuni enti caritatevoli

locali. Inoltre, il Comandante è stato sanzionato per un importo pari a 2.000 euro, oltre alla sanzione di 6 punti sia a suo carico sia sulla licenza di pesca dell’unità.