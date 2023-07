Bimbo di sei anni muore mentre gioca in acqua al lido: l'ipotesi del malore

Un bambino di sei anni residente a Trinitapoli (Barletta- Andria - Trani) è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido "Paradiso dei giovani" a Margherita di Savoia, nel nord Barese.

Il piccolo, di origini romene, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, era impegnato in un campo estivo e stava facendo giochi in mare quando sarebbe annegato. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso.

Lo choc e la tragedia

La procura di Foggia, che coordina le indagini dei carabinieri e della guardia costiera, sulla morte del bimbo di 6 anni avvenuta oggi, possa disporre l'autopsia per stabilire le cause del decesso: non si esclude alcuna ipotesi, dal malore improvviso a una patologia congenita mai diagnosticata. Il bimbo era in spiaggia perché componente di un gruppo partito da Canosa di Puglia, paese in cui risiedeva, per la colonia estiva. Si attende ora la relazione del medico legale e potrebbe essere aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo per mancata vigilanza su minore. Le indagini faranno leva sia sulle testimonianze raccolte sul posto, sono stati ascoltati i responsabili della colonia estiva, sia sui rilievi dei carabinieri della Sis, la sezione investigativa scientifica dell'Arma.

La piccola vittima

Il bimbo annegato nelle acque antistanti il lido Paradiso dei giovani a Margherita di Savoia, nel nord Barese, avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 21 luglio, era nato a Cerignola (Foggia) ma risiedeva a Canosa di Puglia e non a Trinitapoli come riferito in precedenza. Sul posto oltre al personale del 118 è intervenuto un equipaggio dell'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente è arrivato il pm della procura di Foggia ed il medico legale.