Gallipoli, una donna accusa un malore e cade in acqua: il bagnino le salva la vita

Un bagnino, nel pomeriggio di oggi, a Gallipoli, ha salvato la vita a una donna che era stata colta da un malore - probabilmente a causa delle alte temperature - in mare. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio presso lo stabilimento "Lido Rivabella", in territorio gallipolino. Un'anziana donna è caduta in acqua, priva di coscienza. Il tuffo rovinoso ha portato la donna a ingoiare una notevole quantità di acqua.

Cosa è successo

Il bagnino prima l'ha tirata fuori dal mare, accompagnata sulla battigia, poi con una manovra salvavita ha fatto fuoriuscire l'acqua dalla bocca e ha continuato con altre manovre di rianimazione. La donna è stata trasportata poi in ospedale.