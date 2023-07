Malore improvviso durante la gara podistica in paese: commerciante si accascia e muore

Si accascia improvvisamente sull’asfalto durante la gara podistica e muore a 53 anni. Tragedia questo pomeriggio a Seclì, in provincia di Lecce, durante la 8 chilometri organizzata nel comune salentino dal club Salento giallorosso in collaborazione con il comitato Csi di Terra d’Otranto, (ente di promozione sportiva). Un malore improvviso durante la competizione, svolta in orario pomeridiano sotto un caldo afoso, ha stroncato il 53enne P.M, le sue iniziali, commerciante di Aradeo. Tra le possibili cause infatti non è esclusa anche l’incidenza sul fisico sotto sforzo, delle alte temperature, vicine a i 40 gradi, registrate anche oggi in Salento.

Chi era



L’uomo, sportivo amatoriale, tesserato per una società podistica di Aradeo, si è accasciato al suolo poco dopo aver superato il chilometro di 3, senza più dari segni di vita.

Immediata è scattata la richiesta di soccorsi di altri podisti che erano in sua compagnia. In breve l’uomo è stato raggiunto dal medico e dai sanitari presenti lungo il percorso, ma nonostante i ripetuti tentativi dei sanitari di rianimare il 53enne, purtroppo per P.M., non c’è stato nulla da fare. Stroncato da un malore fulminante, durante una competizione sportiva, vissuta come una grande passione.