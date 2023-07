Turista australiana accusa un malore durante la luna di miele in Puglia: l'ospedale le salva la vita e le organizza una festa per il compleanno

Era in Puglia, a Polignano a Mare, per il viaggio di nozze. Una turista proveniente dall'Australia ha avuto un malore ed è stata ricoverata per una settimana in neurologia. Qui ha anche festeggiato il proprio compleanno. E allora le infermiere del reparto le hanno organizzato una piccola festicciola. È stata una sorpresa per la donna, il 19 luglio scorso. Le è stata salvata la vita al Policlinico di Bari e le è stato anche organizzato un compleanno in ogni caso... da ricordare.

In luna di miele

Completati tutti gli esami e gli accertamenti ieri è stata dimessa e ha ripreso la sua luna di miele.