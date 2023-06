Australia, bus si ribalta: 10 morti e 11 feriti. Tornavano tutti da un matrimonio, arrestato l'autista

È stato arrestato l'autista del pullman che si è ribaltato nello stato australiano del New South Wales provocando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11. Lo ha comunicato la polizia. Altri 18 passeggeri che erano a bordo del bus sono invece rimasti illesi. L'autista ha 58 anni ed è stato condotto in un ospedale della zona sotto scorta della polizia per sottoporlo a test. L'incidente è avvenuto verso le 23.30 locali nel comune di Greta che si trova nella zona vinicola di Hunter, a nord di Sydney.

«So che erano stati a un matrimonio insieme, ho capito che stavano viaggiando insieme... presumibilmente per tornare nel loro alloggio», ha detto Tracy Chapman, assistente commissario della polizia del NSW ai media. In questa fase, sembrava trattarsi di un incidente con un solo veicolo, ha detto Chapman. La polizia sta ancora cercando di identificare tutti i passeggeri. Alcune persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto l'autobus, che giaceva su un fianco.