Stop alle operazioni nel Reparto Ortopedia: il gruppo di raffreddamento delle sale deve essere sostituito

Stop alle operazioni nel Reparto Ortopedia del Policlinico di Bari: il gruppo di raffreddamento delle sale deve essere sostituito. A partire da sabato 22 luglio si ferma l'attività - su disposizione della Asl - per permettere la sostituzione del gruppo di raffreddamento delle sale operatorie.

I motivi dello stop



Il vecchio dispositivo di refrigerazione montato sul padiglione di ortopedia non è più funzionale e dovrà essere sarà sostituito. Le attività nel blocco operatorio resteranno sospese fino alla fine dei lavori.

Il reparto tuttavia, fa sapere la Asl, resterà operativo per i pazienti attualmente ricoverati, ma sono sospesi nuovi ricoveri. L’attività chirurgica ortopedica per i traumi gravi che arriveranno in urgenza sarà eseguita presso i blocchi operatori di Asclepios.

Mentre l’attività ambulatoriale continuerà ad essere svolta regolarmente.