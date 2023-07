Pesca dei ricci di mare, il divieto cade il 1 luglio: «Senza delibera la legge non può essere applicata»

Pesca di ricci, il divieto potrebbe presto cadere. Il 28 marzo scorso il consiglio regionale, quasi all’unanimità, aveva approvato la legge con cui si sospendeva per un periodo di tre anni l’attività di pesca, anche di tipo sportivo, del riccio di mare nelle acque del territorio regionale pugliese. Il documento era stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia il 20 aprile scorso e doveva avere efficacia di legge dal 5 maggio.

Entro un mese da questa data, però, la Regione Puglia, con apposita delibera di giunta, doveva disciplinare le modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 1 attraverso le quali gli operatori collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale; le prescrizioni da applicare in caso di prelievo involontario; le sanzioni per le violazioni al divieto anche tramite rinvio alla normativa nazionale; il piano di ripopolamento di ricci di mare tramite l’immissione di post larve.

La vicenda

Della delibera, ad oggi, non c’è traccia come confermano dalla Regione. Cosa vuol dire? Che la legge non può essere applicata e che se, facendo un esempio, un pescatore sportivo volesse pescare dei ricci (possibile ora dal 1° luglio) potrebbe farlo tranquillamente.

Non solo. Proprio questa vacatio sta creando parecchi problemi anche per chi ha fatto del riccio la propria vita e parliamo dei pescatori che non sanno ancora oggi come comportarsi non essendoci chiarezza sull’argomento tanto che alcuni aderenti a varie marinerie hanno ingaggiato un avvocato che possa tutelarli.

«Sulla carta non saremmo sanzionabili – sottolinea Leonardo Martellotta – storico pescatore e ricciarolo a Forcatella, a Fasano -. Ma non avendo certezze abbiamo anche scritto alla Capitaneria di Porto. Vogliamo capire cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Magari quello che non è sanzionabile per la Guardia costiera lo è per i carabinieri forestali se vogliamo fare un esempio». Pare evidente che a bloccare l’ente regionale sia stata la decisione del governo, nel giugno scorso, di impugnare questa legge in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, internazionale ed europea in materia di ambiente e mare, violano l’articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione.