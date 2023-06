Sotto l'ombrellone con i ricci di mare appena pescati, multati due pescatori sportivi

Pronti a farsi una scorpacciata di ricci di mare appena prelevati dalle acque cristalline di Roca Li Posti, marina di Melendugno, in provincia di Lecce. Ben due retini stracolmi e messi al riparo sotto gli ombrelloni in bella mostra accanto a maschere, pinne, boccagli e coltelli da sub. Nel giro di qualche minuto è arrivata una pattuglia della Guardia costiera che ha contravvenzionato i due pescatori sportivi, entrambi di Lecce, sequestrando inoltre l'attrezzatura usata per il prelievo dei ricci ed i ricci stessi che sono stati poi gettati in acqua per farli tornare a vivere nel loro ambiente naturale.

Una sfida al senso civico

La scena non è passata inosservata alla decina di bagnanti intenti a trascorrere la giornata al mare: in tanti hanno segnalato alla Capitaneria di porto di Otranto quello che a loro è sembrato un abuso ed una sfida al senso civico: su tutto il territorio nazionale vige il fermo biologico per i i ricci di mare nei mesi di maggio e giugno.

Qualcuno ha invocato anche la recente legge regionale sul divieto di pesca degli echinodermi, anche se non è ancora entrata in vigore.