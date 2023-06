Pesca illegale, sequestrati 15 chili di datteri di mare e 3.700 ricci

Datteri e ricci di mare, continua lungo le coste della Puglia la raccolta e la commercializzazione, anche se vietata. In particolare la guardia di finanza ha denunciato due persone a Manfredonia, in provincia di Foggia, per la pesca di almeno quindici chili di datteri di mare.

Le persone sono state individuate mentre erano in acqua con tutta l'attrezzatura necessaria.

Anche i ricci di mare

Nei giorni scorsi, invece, erano stati sequestrati 3.700 ricci di mare, per i quali è in vigore il fermo biologico. Ai responsabili sono arrivate le sanzioni da parte dei finanzieri, le attrezzature sono state sequestrate e i ricci gettati in mare in quanto ancora vivi.