Su TikTok cucinavano e mangiavano datteri di mare: denunciati in tre

Cucinavano e mangiavano datteri di mare, vietati dalla legge. Sono stati beccati grazie al fatto che loro stessi condividevano il gesto su TikTok. E così sono stati denunciati dalla Guardia Costiera di Bari all'autorità giudiziaria per ricettazione e detenzione finalizzata al consumo del prodotto ittico vietato. È successo nel capoluogo di Regione.

Le altre operazioni

I militari, inoltre, assieme al personale della Asl di Bari, a Monopoli hanno accertato una serie di violazioni da parte dei gestori di un ristorante etnico in cui sono state riscontrate scarse condizioni igienico sanitarie e il mancato rispetto di tutte le procedure di autocontrollo basate sui principi Haccp. Sono stati sequestrati alimenti per un totale di oltre un quintale che era congelato in confezioni artigianali prive di qualunque indicazione utile ai fini della rintracciabilità dello stesso. Ai gestori è stata contestata una multa da 4.500 euro ed è stata disposta la sospensione di tutte le attività di ristorazione.

A Bari, nell’ambito dei controlli effettuati nel porto, i militari hanno fermato e sottoposto a controllo un automezzo sbarcato da una nave traghetto proveniente dalla Grecia: all’interno del mezzo erano stati trovati circa 3 quintali di ricci di mare sprovvisti della necessaria documentazione attestante la provenienza del pescato. Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro e successivamente rigettato in mare in quanto ancora allo stato vitale. In tutto sono stati 612 gli accertamenti portati a termine e 39 le sanzioni amministrative elevate.