Murene abbandonate sulla statale Gallipoli-Leuca. Esemplari per cento chili nella piazzola di sosta: spunta un traffico illegale

Un insolito ritrovamento è stato fatto dai militari della guardia costiera nel Salento. Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza svolta sul territorio, gli uomini della capitaneria di porto hanno individuato in una piazzola di sosta, sulla Statale 274 che collega Santa Maria di Leuca a Gallipoli, un elevato quantitativo di “Murene”, circa 100 chili, lasciate in stato di abbandono da parte di ignoti su una piazzola di sosta. La segnalazione è giunta da un automobilista.

Pesca illegale

Trattandosi di prodotto ittico presumibilmente proveniente dalla pesca illecita e considerato lo stato di decomposizone, sono state poste in essere le opportune misure di comunicazione alle amministrazioni competenti, perché si potesse intraprendere ogni provvedimento utile ai fini dello smaltimento con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Da qui le puntuali raccomandazioni dei militari della capitaneria di porto, che invitano i consumatori a prestare la massima attenzione in modo da non effettuare incautamente acquisti di prodotto ittico di dubbia provenienza o venduto in violazione delle fondamentali norme igienico – sanitarie