Gallipoli, 40 kg di pesce non tracciato: sequestro e multa per una pescheria

Nell’ambito dell’ordinaria attività di polizia marittima svolta a tutela del cittadino consumatore, i militari della Guardia Costiera di Gallipoli hanno accertato che, in una pescheria, erano detenuti 40 kg circa di prodotto ittico vario, non tracciato e presumibilmente proveniente dalla pesca sportiva. Al titolare dell’esercizio commerciale sono state pertanto contestate le discendenti sanzioni amministrative ed il prodotto ittico, privo di documentazione che ne attestasse la provenienza, è stato sequestrato ed affidato in custodia al medesimo venditore.

I controlli

La Guardia Costiera proseguirà con i controlli, per contrastare le attività di pesca illegale e per verificare la corretta conservazione e tracciabilità dei prodotti della pesca.