La campagna di Quotidiano per ammodernare la 275: ecco come aderire

Da quasi 30 anni il Salento aspetta l'ammodernamento della strada statale 275 che collega Maglie al Capo di Leuca. E ogni volta, anche quando sembrava fatta (con il bando pubblicato) è sorto un intoppo che ha fermato tutto: un paradosso oltre che una vergogna. Perché questa strada serve, va resa una strada sicura e degna di questo territorio. Perché non si possono impiegare 50 minuti (un viaggio praticamente) per fare poco più di 20 chilometri e arrivare a Tricase.

Perché la gente non può continuare a morire: soprattutto per questo. Basta. Quotidiano ha deciso di lanciarsi in questa battaglia, ora che nuovamente il traguardo sembra vicino. E chiede l'aiuto di tutti voi: sindaci, istituzioni ma soprattutto cittadini. Raccoglieremo i vostri messaggi e le vostre firme, li metteremo insieme e invieremo il tutto a chi di dovere: Regione, Ministero, Anas. Per dire una cosa sola: noi questa strada così non la vogliamo più. Potete usare Whatsapp (375 5899963) o la mail (lecce@quotidianodipuglia.it).