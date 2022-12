Sit in a Surano: «Oggi parliamo tutti con un'unica voce: vogliamo la 275»

«Noi così la strada 275 Maglie-Leuca non la vogliamo più». Associazioni, cittadini, politici, mondo dell'imprenditoria. C'erano proprio tutti nel pomeriggio di oggi (3 dicembre) a Surano per l'appuntamento organizzato da Nuovo Quotidiano di Puglia. L'obiettivo comune è quello dell'ammodernamento atteso da quasi 30 anni e la messa in sicurezza della strada del primo lotto (Maglie-Tricase) della Statale 275.