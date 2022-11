La 275, passaggio chiave in Regione: sì della giunta alla compatibilità ambientale per i lavori della Maglie-Leuca

Altro passo avanti per l’ammodernamento della Statale 275 Maglie-Leuca. La giunta regionale ha appena approvato il parere di compatibilità per le varianti al progetto atteso in gara in primavera. Il via libera è stato concesso sulla base del giudizio favorevole espresso dalla sezione Paesaggio della Regione lo scorso 17 ottobre, condizionato al rispetto di alcune prescrizioni poste dal Comitato Via e da ottemperare non subito ma in fase esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori. Si tratta di un parere richiesto dal commissario Vincenzo Marzi a maggio.