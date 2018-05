Ladro di merendine in Municipio: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha scassinato la finestra dell'aula consiliare del Comune di Taurisa. Forse cercava gli snack, le merendine e gli spiccioli delle macchine distributrici. Oppure i computer, denaro, qualsiasi oggetto anche di poco valore. O chissà, documenti. Fatto sta che la polizia lo ha notato e lo ha arrestato.Si tratta di Alessandro Manco, 21 anni, del posto. A seguito di attività di controllo del territorio a Taurisano una pattuglia della Volante del Commissaria passando in nottata dalla sede comunale ha notato qualcosa di strano.Persona, già nota alle forze di polizia per furti, intenta a infrangere la vetrata di una finestra dell’aula consiliare del comune di Taurisano.L' uomo con volto travisato e in possesso di arnesi atti allo scasso aveva divelto una inferriata e infranto il vetro di una finestra dell'aula consiliare. Alla vista dei poliziotti, ha cercato di scappare ma è stato subito raggiunto e fermato dagli agenti.Nella sala sono presenti computer e macchine distributrici di snack e bevande.Manco è stato messo agli arresti domiciliari per tentato furto.