Colpi d'ascia al distributore automatico per un magro bottino: arrestato

Un giovane ladro di Brindisi ha preso a colpi d'ascia la cassettiera di un distributore automatico di vivande per entrare in possesso delle monete contenute all'interno, ma la tentata fuga con un bottino di pochi spiccioli è finita subito dopo il colpo: mentre cercava di lasciare il posto è stata una pattuglia della Sezione volanti a bloccarlo all'interno di un'auto, privo anche della patente di guida. Condotto in Questura per le formalità di rito, il ragazzo (già noto alle forze dell'ordine) è stato arrestato per i reati di furto aggravato, porto di oggetti atti allo scasso e ad offendere ed infine posto ai domiciliari presso la sua abitazione.

Per quanto accertato in flagranza di reato gli agenti procedevano anche alle contestazioni delle violazioni delle norme del Codice della strada per guida con patente revocata. Gli oggetti di scasso rinvenuti venivano quindi sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Il denaro asportato dal contenitore è stato poi restituito al titolare della ditta gerente del distributore. Sarà un ponte di Pasqua che vedrà serrati controlli su tutto il territorio Brindisino da parte della polizia. Un rafforzamento, come disposto dal questore Giampietro Lionetti, che sarà finalizzato al contrasto dei reati in genere e soprattutto a quelli di natura predatoria. Non a caso, nella notte tra venerdì e sabato è finita male al giovane ladro che a bordo di un'auto aveva raggiunto un punto di vendita automatico (aperti al pubblico h24) che forniscono ai clienti bevande e snack di ogni genere. Uno dei tanti punti in franchising dislocati ormai in ogni angolo della città e che nell'area self service sono tutti attrezzati di telecamere di videosorveglianza. Nonostante tutto, il ragazzo ha raggiunto il sito - anche se privo di patente - portandosi appresso degli oggetti atti allo scasso, tra cui un'ascia. Così, una volta all'interno dell'area di vendita, ha puntato verso uno dei distributori iniziando a colpire con l'attrezzo da taglio la cassettiera.

Un colpo dopo l'altro fino a quando il contenitore di monete, squarciato di netto, non ha permesso al ladro di calare una mano e fare incetta di monete. Subito dopo, vistosi scoperto da una pattuglia della Sezione volanti, il ladro ha tentato di allontanarsi dal luogo a bordo di un’autovettura ma è stato bloccato dagli agenti dopo solo pochi metri. La presenza del giovane in quell'angolo della città e in piena notte veniva a galla quando i poliziotti prendevano visione del danno effettuato a carico del distributore automatico, degli arnesi di scasso presenti all'interno dell'auto (in particolare un'ascia) e delle monete trovate in suo possesso. Un mix di dettagli, tra cui la guida senza patente perché revocata, che hanno lasciato al giovane poco scampo per non essere arrestato, finendo comunque ai domiciliari dopo aver informato dei fatti il pm di turno presso il tribunale di Brindisi.