Ladro goloso, ruba in un negozio di alimentari e mangia un torrone: ripreso dalle telecamere

Un furto, degno delle storie tratte dal personaggio letterario ideato da Maurice Leblanc, nel 1905, Arsenio Lupin, è stato messo a segno nel capoluogo pugliese la sera di Santo Stefano. Il ladro, un uomo pare di mezza età, con il volto scoperto e senza altri complici ha svaligiato un caseificio nella zona di Mungivacca, e precisamente accanto all'agenzia delle entrate, in via Giovanni Amendola, 179/D.

Cosa è successo

Il furto ripreso dalle telecamere interne di videosorveglianza è avvenuto tra le 19.30 e le 20, quando quella zona era praticamente deserta.

Il maldestro malvivente si è introdotto nel negozio, che vende principalmente produzioni artigianali di latticini e formaggi vaccini, pecorini e caprini pugliesi, da un ingresso posteriore al quale si accede dal lato del garage delle palazzine sovrastanti. Approfittando del malfunzionamento dell'impianto antifurto, il Lupin barese è entrato nel negozio e ha iniziato a mettere in un sacchetto nero, come quelli che normalmente si usano per buttare l'immondizia, tutto quello che trovava davanti e che riteneva essere utile al suo furto. Oltre all'incasso natalizio, il bottino è stato arricchito da alcuni prodotti che erano negli scaffali pronti per essere venduti e alcuni telefonini. Ma il colpo di scena è stato registrato, è proprio il caso di dire, davanti alle telecamere quando il furtivo uomo ha deciso di assaggiare qualche prelibatezza dell'emporio, concentrandosi, incurante delle telecamere, sulla degustazione di un torrone al pistacchio, prima di lasciare con tutta calma il luogo del furto. Intanto, gli inquirenti, ai quali è stata presentata denuncia, stanno analizzando attentamente i filmati delle telecamere per cercare di arrivare ad identificare l'estroso ladro