Furto con spaccata alla pizzeria Da Franco: ladro via con la cassa, ma c'erano solo 10 euro

Furto con spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni della pizzeria da Franco a Leverano. Il malvivente, che probabilmente ha agito da solo, ha infranto la vetrata di ingresso del locale con un grosso masso, si è diretto verso il registratore di cassa, portando via il cassetto, magari convinto di aver rubato una grossa somma di denaro. Invece, all’interno del dispositivo c’erano pochi spiccioli: meno di dieci euro in centesimi. Anche perché solitamente il mercoledì la Pizzeria da Franco osserva il suo giorno di chiusura.

Danni alla vetrata

Più ingente il danno al vetro che è stato immediatamente sostituito, garantendo al locale di riaprire senza alcun problema in questi giorni pieni di pranzi e cenoni.

La scoperta è avvenuta quasi per caso, alle prime luci dell’alba, quando la ditta di pulizie si è recata presso il locale per il consueto turno lavorativo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Campi Salentina che hanno da subito avviato le indagini per cercare di individuare il responsabile dell’accaduto e per capire se ha agito con l’aiuto di qualche complice, oltre che con il favore delle tenebre. A loro e ai colleghi della locale stazione dei Carabinieri, presso cui in mattinata è stata sporta denuncia, il compito di risalire al malvivente.

Purtroppo fenomeni di microcriminalità come questo si ripetono ormai con una certa frequenza. Nei giorni e nei mesi scorsi erano state prese di mira diverse attività, in particolare distributori di benzina e bar annessi con furti sempre di poche somme di denaro, oltre che gratta&vinci e altra merce di poco valore.