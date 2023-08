Un colpo in aria per fermare il ladro di auto: terrore a Carbonara

Si torna a sparare a Carbonara. Attimi di paura in mattinata: un colpo di pistola è stato esploso in aria all’esterno dell’ospedale Di Venere in via Trisorio Liuzzi, a Bari, durante un inseguimento.

L'alt al ladro e il colpo in aria

A premere il grilletto sono stati i poliziotti delle Volanti. Tutto è avvenuto a seguito della segnalazione per la presenza di un’auto in transito risultata rubata nei giorni scorsi: la polizia ha intimato l’alt al ladro che era alla guida del mezzo, che non si è fermato. Gli agenti hanno sparato quindi un colpo in aria. L’uomo è sceso dall’auto e si è dato alla fuga a piedi. È tuttora ricercato. Durante l’inseguimento un poliziotto ha riportato una contusione.

Anche se il fatto non è collegato a quello che è successo venerdì scorso, sempre a Carbonara, in piazza Umberto: tre colpi esplosi in pieno centro e tra la gente che stava affluendo per un concerto del cartellone estivo degli eventi del comune.

Chi ha aperto il fuoco era in sella di uno scooter che ha poi abbandonato sul posto per proseguire la fuga a piedi. Le pistolettate sono state esplose all’altezza dell’ingresso di una abitazione. E questa mattina, a due giorni di distanza, sempre a Carbonara, ancora il rimbombo delle pistolettate, ma si tratta di tutt’altra storia.