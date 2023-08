Droga, fermato in pieno centro: nell'auto cocaina per 300 dosi, arrestato un 37enne

Andava in giro in auto tranquillamente con la cocaina - un quantitativo da 300 dosi - in auto. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, durante un servizio di prevenzione e repressione di reati in genere, hanno arrestato un 37enne tarantino, presunto responsabile di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacente.

La perquisizione

Durante il servizio nel quartiere Borgo, i militari dell’Arma hanno notato una utilitaria, ed insospettiti dall’agitazione del conducente hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire tre involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 330 grammi di cocaina, dalla quale si sarebbero potute ricavare oltre 300 dosi, destinate verosimilmente alla vendita al dettaglio nel capoluogo.

La sostanza sequestrata è stata affidata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, per i successivi accertamenti. L'uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa circondariale di Taranto.