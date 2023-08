Cento piante di marijuana a ridosso del fiume: maxi sequestro

Oltre 100 piante di marijuana sono state sequestrate dai carabinieri forestali, in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di Puglia, sugli argini del fiume Fortore, all'altezza di Lesina (Foggia). Alte fino anche a tre metri, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato oltre 300mila euro. Erano coltivate a ridosso del letto del fiume in un'area demaniale.

A due passi dal fiume

Stando a quanto ricostruito, ignoti, dopo aver liberato una parte di terreno dalla vegetazione, avevano seminato più di cento piante di marijuana in diversi filari con annesso sistema di irrigazione. L'illecita coltivazione era stata realizzata in un ambiente, quello fluviale, che garantiva favorevoli e ideali condizioni climatiche per una rapida e prosperosa crescita delle piante.