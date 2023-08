Arrestato un 19enne per spaccio in Salento: vendeva droga a bordo di un monopattino

La Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Lecce, ha arrestato un 19enne intento a vendere droga a bordo di un monopattino elettrico. Il ragazzo utilizzava il mezzo per spostarsi nelle varie aree di spaccio, della costa jonica del nord Salento, per poi allontanarsi indisturbato. La Guardia di Finanza, a seguito della perquisizione, ha rinvenuto e sequestrato 13 dosi di cocaina, 7 dosi di marijuana e 6 dosi di hashish. Inoltre, il giovane era in possesso di 800 euro contanti, riconducibili all'attività di spaccio.

L'arresto

Il 19enne è stato arestato e denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce con l'accusa di spaccio. L'individuo intenzionato ad acquistare la droga, anch'esso di giovane età, è stato segnalato al Prefetto di Lecce per l’approvvigionamento di stupefacenti per fini personali.