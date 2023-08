Taranto, ancora una sparatoria: un uomo ferito

Ancora una sparatoria a Taranto. Stavolta al quartiere Tamburi e, precisamente, in via Orsini. È accaduto intorno alle 21 di domenica, 27 agosto. Un uomo è stato raggiunto da un proiettile alla coscia e immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Sul posto, i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per risalire ai responsabili e ricostruire l'accaduto.