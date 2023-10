Bandito solitario tenta rapina al supermercato: fermato dai dipendenti, ma riesce a scappare

Tenta rapina al supermercato ma viene fermato dai dipendenti. Un bandito solitario si è presentato intorno alle 15.30 di ieri alle casse del supermercato “Dok” di via Sant'Angelo a Brindisi armato di pistola e con il volto coperto da passamontagna, ma i dipendenti (al di là delle presenza di un'arma puntata ad altezza d'uomo) hanno reagito ancor prima che il malvivente riuscisse a mettere le mani sul denaro.

Il bandito è riuscito a divincolarsi e a scappare per le strade del quartiere Sant'Angelo mentre sul posto si dirigevano le pattuglie della Sezione volanti, allertate immediatamente da altre persone che hanno assistito a una scena che ha messo non poca paura: il tentativo di “bloccaggio” del malvivente, di giovane età a quanto pare, è avvenuto mentre all'interno del supermercato si aggiravano alcuni clienti in procinto di fare la spesa, ma anche ragazzini.

Su quanto accaduto, oltre alle varie testimonianze, i poliziotti hanno anche acquisito quanto registrato dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del supermercato e nelle zone vicine al luogo scelto per la rapina.

Non si esclude che il bandito abbia agito senza altri complici, facendo poi perdere le tracce verso la vicina via Pasquale Romano. Una strada senza uscita che immette su un canneto che si perde all'interno di diverse abitazioni che si affacciano lungo la parte più estrema del canale Patri.