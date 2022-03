Attrezzature incendiate nella struttura ricettiva: è la seconda volta

Incendio nella notte all’interno della villa con piscina “Kit Kat” a Carmiano. Distrutte dalle fiamme sedie e ombrelloni, che si trovano posizionati sul prato a ridosso della piscina. L’allarme antincendio si è attivato intorno a mezzanotte. Il primo a raggiungere la struttura ricettiva situata tra le vie Strada comunale extraurbana di Brindisi e Veglie, è stato un vigilante dell’istituto Ggs La Veliapol. La guardia giurata, appena arrivata sul posto, ha notato fiamme e fumo levarsi da dietro il muro di cinta e ha così subito avvisato vigili del fuoco e carabinieri.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Ex Ilva, incendio di una gru al porto: il fumo sulla città. E... LECCE Ugento, riscalda il materasso con l'asciuga capelli ma prende... LECCE Taurisano, due auto in fiamme nella notte: appartengono allo stesso...

Un incendio analogo lo scorso agosto

Un rogo, che in un primo momento aveva portato a pensare ad un cortocircuito ai frigoriferi rimasti accesi nella struttura. Ma secondo quanto constatato dai carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, giunti sul posto per avviare i primi accertamenti, prende corpo la natura dolosa. Qualcuno nella notte, potrebbe aver scavalcato il muro di cinta o lanciato dall’esterno una bottiglia incendiaria sull’attrezzatura presente in giardino. Sull’incendio, il secondo in pochi mesi nella stessa villa, il primo avvenuto la notte del 13 agosto scorso, indagano i carabinieri.