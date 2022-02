Ugento, riscalda il materasso con l'asciuga capelli ma prende fuoco e scoppia l'incendio in casa. Fiamme in casa, uomo salvato dai vigili del fuoco

Ha cercato di riscaldare il materasso con l'asciuga capelli, ma ha rischiato di far andare a fuoco tutta la casa. Un uomo, ieri sera, è stato salvato dai vigili del fuoco dopo l'incendio scoppiato nella sua abitazione.

Divampa incendio nella casa

I vigili del fuoco ieri sera, intorno alle 20.30, sono intervenuti a Ugento, in provincia di Lecce, in via San Pantaleo per un incendio. Quando sono arrivati infatti l'incendio all'interno dell'abitazione si stavano già propagando in tutta la casa: partite dal materasso della camera da letto che un uomo, V.G.B. le sue iniziali, aveva causato cercando di riscaldarlo con un “phon per capelli”, le fiamme velocemente si erano propagate agli altri arredi presenti nella stessa stanza da letto arrivando anche negli altri ambienti della casa.

I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e ogni focolaio residuo, ma l'abitazione era ormai inagibile: a causa della forte escursione termica generatasi, i solai della stanza in cui si è verificato l’incendio hanno subito il distacco degli intonaci e dei laterizi; mentre tutto il resto della casa era annerita da fuliggine. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e l’occupante ha trovato ospitalità presso la propria figlia.