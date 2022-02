Taurisano, due auto in fiamme nella notte: appartengono allo stesso proprietario. Si indaga per capire l'origine dell'incendio

Due auto bruciate in una notte. Ed entrambe dello stesso proprietario. E' accaduto a Taurisano dove nella notte è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco.

Erano circa le 3 quando una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli sono intervenuti nel comune di Taurisano in via Monte San Martino per un incendio di autovetture. Le auto interessate dall'evento sono una Opel Zafira e una Audi A6 entrambe di proprietà O.M., 73enne del posto.

APPROFONDIMENTI SALVE Due auto bruciate nel parcheggio: è giallo VIDEO Tricase, a fuoco tre auto nella notte: paura nel quartiere LECCE Fuoco alle auto di una famiglia, parcheggiate in punti diversi:... LE FIAMME Fuoco all'auto dell'ex assessore ai Servizi sociali: il rogo... I ROGHI Un'esplosione e poi le fiamme: distrutte tre auto nella notte....

Le fiamme hanno coinvolto anche i prospetti di alcune abitazioni. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme evitando che si propagassero anche alle vicine abitazioni. Sono in corso le indagini per ricostruire l'evento e stabilire le cause che hanno generato l'incendio.