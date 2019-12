Il cuore d'oro dell'Arma: panettoni “personalizzati” ai piccoli ricoverati di Gallipoli

Ultimo aggiornamento: 13:25

Sarà un Natale un po’ più dolce per i bambini del Reparto pediatrico dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù, di Gallipoli . Nella mattinata, infatti, i Carabinieri della locale Compagnia, in uniforme di servizio, accolti dal dirigente sanitario, Egidio Dell'Angelo Custode e dai suoi collaboratori, hanno portato in dono dei panettoni prodotti dall’Arma a tutti i piccoli ricoverati.«In un clima di gioia ed allegria, sigillo di una collaborazione oramai già collaudata tra due istituzioni dedite alla protezione e tutela dei più deboli, Carabinieri, medici, pazienti e personale sanitario si sono scambiati gli auguri per le imminenti festività - spiegano dal comando dell'Arma - con la consapevolezza che i dolciumi, come del resto consigliano i medici, potranno certamente migliorare le condizioni psico – fisiche dei giovani pazienti».