Panettone e calendario “personalizzato” alla nonnina in carrozzella vittima di furto: l'abbraccio dei carabinieri

Si introduce in casa di un'anziana in carrozzella e la deruba, a volto scoperto, del denaro che aveva in casa, sottraendole anche le chiavi di casa. L'anziana, 76 anni, dopo attimi di terrore, ha chiamato il 112 e i carabinieri di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce , dove il fatto è avvenuto, sono subito intervenuti.Sono riusciti in poco tempo a rintracciare il malvivente e assicurarlo alla giustizia. Si tratta di un giovane del posto. Poi sono tornati a fare visita alla nonnina, e non solo le hanno restituito il borsello con parte della refurtiva, ma le hanno anche portato un panettone e un calendario dell'Arma "personalizzato" per rinfrancarla e consolarla della brutta esperienza vissuta.