Ambiente, torna “Sporchiamoci le mani”: prima tappa a Salve. Ecco come partecipare

Si svolgerà domenica alle 8,45 nelle marine di Salve, tra Pescoluse e Torre Pali, in località La Cabina, la prima tappa di Sporchiamoci le mani. L'iniziativa promossa da Quotidiano e Legambiente che mira a sensibilizzare il territorio e i cittadini sull'importanza di fare ognuno la propria parte per avere un paesaggio più pulito, libero dai rifiuti e sgombro da discariche a cielo aperto.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Sacchi e rastrelli anti-vergogna: torna "Sporchiamoci le... LECCE Il Salento rischia l'appeal turistico: Si è perso (tra le...

Il luogo e l'organizzazione



È La Cabina la località scelta in collaborazione a Legambiente Gallipoli e al circolo di Salve le dune dei Gigli organizzatori e padroni di casa. Un tratto molto lungo ed un'area ricca di insenature con una parte piena di ciottoli e proprio per questo i mezzi usati per le pulizie delle spiagge non riescono ad arrivare. Un luogo dove il mare ributta fuori plastica polistirolo e tutto ciò che onda dopo onda ha inghiottito da altri luoghi ed altre località.

Purtroppo a sporcare siamo un po' tutti ed il mare non fa differenza territoriale e rilascia in superficie ciò che altrove in precedenza, anche a distanza di chilometri, è stato usato o gettato.

«Sono numerose le giornate ecologiche che vengono organizzate durante l'anno a Salve, sia dall'amministrazione che dalle varie associazioni e portatori di interesse collettivo - dichiara il primo cittadino Francesco Villanova -. È importante per noi sensibilizzare la popolazione ed i turisti verso la tutela ambientale per dare l'esempio anche alle nuove generazioni. Salve anche quest'anno è risultata assegnataria della Bandiera Blu che certifica una spiccata un'attenzione da parte della maggioranza della cittadinanza verso la tematica e la tutela dell'ambiente. Siamo contenti per l'attenzione per le nostre marine e per la massiccia adesione anche da associazioni ed enti che non sono del nostro comune».



«Siamo felici della partecipazione che questa iniziativa sta ricevendo, - sottolinea Nicola Passaseo con delega all'Ambiente - sappiamo che La Cabina è una località molto amata, dove in estate si riversano un po' tutti gli abitanti dei paesi vicini e che molti sentono propria perché. Sembrerebbe quasi un gesto d'amore e di rispetto per una spiaggia frequentata durante l'estate. Noi dell'amministrazione di Salve siamo contenti che partecipino anche persone che questi luoghi li conosce appena, perché ci fa capire che l'ambiente e la natura sono di tutti senza confini territoriali. A proposito dei numerosi incivili e sporcaccioni che ci sono ovunque e perseverano nella cattiva abitudine di deturpare il paesaggio - aggiunge -, mi sento di ribadire che con tutti i servizi attivati in ogni comune e in particolare a Salve dove c'è: il porta a porta, l'eco centro, l'eco mobile il ritiro a casa degli ingombranti vedere le periferie del paese e le campagne piene di rifiuti gettati e cumuli di spazzatura è davvero assurdo ed incredibile. Constatare che ci devono essere ancora campagne di sensibilizzazione e le associazioni di volontariato che devono rimboccarsi le mani dopo trent'anni che si parla di rispetto dell'ambiente vuol dire che abbiamo davvero fallito».



Si ritroveranno alla tappa di Salve che ha avuto la benedizione del vescovo della diocesi di Ugento Vito Angiuli, gli studenti del comprensivo di Salve, dell'Istituto Superiore della vicina Alessano, i volontari del Coordinamento ambientale salentino, della Pro Loco di Salve, dei Clean up di Presicce Acquarica. Si sporcheranno le mani anche i Clean up Morciano, la Sezione Cacciatori di Salve ed il circolo culturale Arci Cassandra e Salve turismo e molti altri volontari ed associazioni. Le coordinate per raggiungere la località la Cabina sono: 9°50'07.8N 18°14'09.7E.